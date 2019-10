Udinese-Roma 0-4: Poker giallorosso in dieci uomini, Fonseca vola

Grande prestazione della Roma, che nonostante l'espulsione di Fazio ha espugnato il campo dell'Udinese con quattro reti.

Nonostante l'inferiorità numerica per quasi tutta la gara, nonostante gli infortuni che hanno costretto Fonseca ad inventarsi Mancini in mediana (con ottimi risultati), nonostante polemche e dubbi, la continua a volare. E lo fa ad Udine, in dieci, vincendo per 3-0 e superando il in classifica.

Vittoria meritata, grazie alla gara probabilmente meglio giocata dagli uomini di Fonseca in questi primi due mesi di gare ufficiali. Quadrata, veloce e capace di andare oltre una gara con dieci uomini rispetto agli undici dell' , la Roma ha espugnato il campo bianconero mettendo in difficoltà Tudor, che potrebbe pagare questa pesante sconfitta nei prossimi giorni.

A portare in vantaggio la Roma è stato Zaniolo , devastante in quest'ultima settimana: tre goal in tre gare e sopratutto prima rete lontano dall'Olimpico nel suo biennio giallorosso. Stavolta ad aiutare il giovane ex è Samir, che ha fallito l'intervento sull'assist di Kolarov, lasciando il trequartista il tempo di battere Musso.

Alla mezzora, l'evento che può cambiare la gara: Fazio protegge palla su Okaka, forse allargando troppo il braccio. Per Irrati è rosso diretto, tra le proteste della Roma. L'espulsione però non abbatte la squadra di Fonseca, ancor più decisa a portare a casa la vittoria, sopratutto nel secondo tempo.

In quattro minuti, tra il 51' e il 54', la Roma costruisce il suo successo: prima Smalling insacca da due passi dopo il mancato intervento di Lasagna sul corner di Veretout, dunque Pastore inventa calcio servendo Kluivert in cotnropiede. Tutti avrebbero servito Zaniolo dall'altra parte, ma non l'argentino: passaggio filtrante per il figlio d'arte, dribbling e palo-rete.

Per la Roma c'è spazio anche per il poker: Kolarov torna al goal, su rigore, assegnato per fallo di mano di Becao. Terza vittoria nelle ultime cinque gare per i capitolini e quarto posto solitario. L'Udinese invece a +3 sulla zona salvezza, ma con la consapevolezza di avere dietro sia che , entrambe con una gara in meno.

I L TABELLINO

UDINESE-ROMA 0-4

MARCATORI: 14' Zaniolo, 51' Smalling, 54' Kluivert, 64' rig. Kolarov

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest (55' Nestorovski), Mandragora (46' Barak), Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna (79' Pussetto), Okaka

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore (70' Cetin), Kluivert (73' Perotti); Dzeko

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Mancini (R), Dzeko (R), Okaka (U), Jajalo (U), Barak (U), De Paul (U)

Espulsi: Fazio (R)