Udinese, Pozzo non ci sta: "Riprendere il 13 giugno è un insulto all’intelligenza"

L' chiarisce ufficialmente la sua posizione riguardo alla ripartenza della : la società friuliana vuola riprendere il campionato, ma non vuole farlo il 13 giugno, data ritenuta troppo precoce.

A tal proposito ha parlato oggi il presidente Giampaolo Pozzo, ai microdoni di 'Radio 1'.

"Non sono d'accordo sulla data del 13 giugno, è un insulto all'intelligenza. Ma non è vero che noi non vogliamo riprendere, siamo pronti a ragionare con tutti. C'è un problema di fondo che è quello della condizione dei giocatori, qualsiasi preparatore atletico direbbe che è impossibile riprendere così presto dopo due mesi e mezzo di inattività. Serve almeno un mese di allenamento agonistico.

Per me, per coerenza, si dovrebbe riprendere a fine giugno. Siamo disposti a ricominciare il campionato, in sicurezza, ma bisognerà farlo usando il cervello".