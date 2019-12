Udinese-Napoli, Maksimovic espulso dalla panchina

Mentre si riscaldava a bordocampo, Maksimovic è stato espulso dal direttore di gara per eccessive proteste, soprattutto nei confronti del guardalinee.

Funziona poco, nel degli ultimi mesi. A livello di gioco, di risultati ma anche di nervi. Tanto che può capitare che Nikola Maksimovic, durante l'anticipo in casa dell' , venga espulso... senza nemmeno scendere in campo.

Il fattaccio è accaduto a 11 minuti dal termine del match. Maksimovic si stava scaldando nei pressi della linea laterale e ha protestato troppo nei confronti di uno dei due assistenti prima della battuta di un calcio d'angolo a favore del Napoli.

In questo modo si è attirato l'attenzione del direttore di gara, il signor Maurizio Mariani di . Il quale ha prima estratto il cartellino giallo, quindi il rosso diretto. Doppia sanzione in pochi secondi e doccia anticipata per Maksimovic.

L'ex difensore del sarà quindi squalificato e dovrà saltare la prossima gara di campionato, contro il , in programma sabato 14 sempre alle ore 18. Un'ingenuità bella e buona che priverà il Napoli di un'alternativa al centro della retroguardia.