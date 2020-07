Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali: torna Okaka, riecco Luiz Felipe

Nell'Udinese Okaka rileva Nestorovski come partner di Lasagna. Lazio con Parolo regista e Luiz Felipe, che torna titolare dopo l'infortunio.

Le formazioni ufficiali di - :

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

L'Udinese cambia qualcosa rispetto alla gara persa contro la : in attacco torna Okaka, che rimpiazza Nestorovski come partner di Lasagna. In difesa riecco Becao e De Maio, in mezzo al campo c'è Fofana. Titolare anche la stella De Paul.

La Lazio ritrova Luiz Felipe, titolare per la prima volta dopo il lockdown. Con lui Acerbi e Radu. Sempre senza Correa, Inzaghi punta su Caicedo e Immobile in attacco. Lazzari e Jony sulle fasce, mentre Parolo viene preferito a Cataldi nel ruolo di regista. Out l'infortunato Lucas Leiva.