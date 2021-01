Inter, Conte si arrabbia con Maresca e viene espulso

L'allenatore dell'Inter protesta con l'arbitro per l'esiguo recupero dato e viene espulso: Sei sempre tu Maresca eh. Sei sempre tu Maresca".

L' pareggia 0-0 contro l' e spreca una ghiotta occasione per agganciare il al primo posto (approfittando della sconfitta contro l' dei rossoneri). Una prova che non lascia soddisfatto l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte , che si rende protagonista nei minuti conclusivi della gara anche in negativo: infatti il mister nerazzurro è stato espulso dall'arbitro Maresca per proteste.

Conte ha chiesto più minuti di recupero rispetto ai 4 dati dall'arbitro, come ha spiegato nel post. Maresca ha ammonito l'allenatore, ma dopo le reiterate proteste di Conte lo ha espulso. L'ex allenatore della , però, non contento, ha continuato a protestare.

"Sei sempre tu Maresca eh. Sei sempre tu Maresca. Anche al Var, sei sempre tu. Bravo Maresca".

A fine gara espulso anche Gabriele Oriali, team manager del club nerazzurro che ha protestato con l'arbitro per l'esiguo recupero. L'arbitro avrebbe detto al dirigente "bisogna accettare quando non si vince".

Altre squadre

Secondo quanto segnala Sky Sport ci sarebbe stata pure una lite nel tunnel.