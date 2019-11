Udinese, Gotti svela: "Potevo andare alla Juventus, ma voglio fare il secondo"

Dopo l'esonero di Tudor l'Udinese torna a vincere, Luca Gotti spiega: "Preferirei tornare a fare il secondo, voglio restare qua".

L' torna a vincere dopo l'esonero di Tudor sul campo del : una boccata d'ossigeno in classifica per i bianconeri, guidati in panchina da Luca Gotti, che a fine gara ha svelato anche un retroscena di mercato.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore bianconero ha però confermato di voler tornare a fare il secondo:

"Voglio solo che la società faccia la miglior scelta, poi tornerò nel mio vecchio ruolo di vice. Aspirazioni da primo allenatore? Preferisco di no, voglio continuare a fare il secondo. L’Udinese è un grande club e voglio rimanere, ma fare il viceallenatore e il collaboratore tecnico è diverso dal fare il primo allenatore. In questo momento cerco solo di dare solo il meglio per il mio ruolo. Non voglio fare il primo allenatore, non mi interessano fama e soldi non sono una mia priorità".

Per Gotti l'avventura alla è stata vicinissima, ma Sarri ha fatto poi altre scelte: