Udinese-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese ospita il Cagliari nella sfida salvezza della 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Cagliari

Udinese-Cagliari Data: 21 aprile 2021

21 aprile 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport (numero 254 satellite, 485 digitale terrestre)

Sky Sport (numero 254 satellite, 485 digitale terrestre) Streaming: Sky Go e NOW

L'Udinese di Luca Gotti ospita il Cagliari di Leonardo Semplici nello scontro salvezza della 32ª giornata infrasettimanale di Serie A. I friulani sono dodicesimi in classifica con 36 punti, frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, e sono vicini al traguardo di quota 40, i sardi, attualmente terzultimi con 25 punti, un cammino di 6 successi, 7 pareggi e 18 k.o. e virtualmente retrocessi, tentano il recupero disperato sulle squadre che li precedono in graduatoria

Le due formazioni si sono affrontate 25 volte in Serie A in casa dei bianconeri, e il bilancio è favorevole nettamente a questi ultimi con 16 successi, 7 pareggi e 2 sconfitte. L'ultima affermazione degli isolani a Udine in campionato risale al 19 novembre 2017, con uno 0-1 targato João Pedro.

L'Udinese è reduce da 3 sconfitte di fila e una vittoria fuori casa a Crotone nelle ultime 4 giornate, il Cagliari, invece, ha riportato 3 sconfitte consecutive e una vittoria in extremis sul Parma nell'impegno più recente, con un goal di Cerri in pieno recupero.

Rodrigo De Paul, che salterà la partita per squalifica, è il miglior marcatore dell'Udinese con 8 reti, mentre il brasiliano João Pedro è il più prolifico dei rossoblù con 13 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-CAGLIARI

Udinese-Cagliari si disputerà la sera di mercoledì 21 aprile 2021 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 52ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

La sfida salvezza Udinese-Cagliari sarà visibile in diretta televisiva su Sky, che trasmetterà la partita sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, 485 del digitale terrestre).

Ci sarà anche la possibilità, mediante Sky Go, di seguire Udinese-Cagliari in diretta streaming sia su pc o notebook, collegandosi con il sito della piattaforma, sia con tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare precedentemente la app per sistemi Android e iOS.

Una seconda opportunità è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle gare di Serie A ai clienti che acquistano il pacchetto Sport.

permetterà ai suoi lettori di seguire la sfidaancheCollegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Gotti manderà in campo i friulani con il 3-5-1-1 e dovrà far fronte alla pesante assenza di De Paul, squalificato per il rosso ricevuto a Crotone. Al suo posto nel ruolo di mezzala destra potrebbe agire Arslan, con Walace confermato playmaker e Pereyra mezzala sinistra. Sulle due fasce a destra agirà Stryger Larsen, mentre a sinistra Zeegelaar potrebbe spuntarla nel duello con Molina. In attacco Forestieri agirà sulla trequarti alle spalle di Fernando Llorente, che dovrebbe rilevare Okaka. In difesa, davanti al portiere Musso, spazio dal 1' a Rodrigo Becão accanto a Nuytinck e Samir. Ai box Deulofeu, Jajalo e Pussetto

Semplici ha recuperato negli ultimi giorni capitan Ceppitelli e Sottil, e proprio loro potrebbero rappresentare le risorse dei sardi per la trasferta di Udine. Dovrebbe però essere Walukiewicz a giocare nella difesa a tre accanto a Godin e al giovane Carboni, facendo rifiatare Rugani. L'ex viola potrebbe invece costituire una valida soluzione a gara in corso (difficilmente dal 1'). Fra i pali ci sarà ancora Vicario, visto che Cragno non si è ancora negativizzato dopo aver contratto il Covid in Nazionale. A centrocampo dubbio fra Duncan e Pereiro, con il modulo che nel caso fosse scelto l'uruguayano si trasformerebbe in un 3-4-1-2. Saranno confermati Marin e Nainggolan, mentre sulle fasce è probabile il ritorno dal 1' a sinistra di Lykogiannis, con Nandez spostato a destra nel suo ruolo naturale. Davanti è probabile che sia ancora Pavoletti a far coppia con João Pedro, anche se non è da escludere l'utilizzo di uno fra Cerri e Simeone.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Rodrigo Becão, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri; F. Llorente.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Walukiewicz, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, João Pedro.