Udinese-Bayer Leverkusen 1-2: Pereyra non basta, primo ko per Sottil

La formazione di Andrea Sottil perde contro i tedeschi in amichevole: sotto di due goal, a nulla serve il rigore dell'argentino.

Zell am See ospita Udinese e Bayer Leverkusen, e i loro tifosi, per un'amichevole importante per il precampionato di entrambe le formazioni.

Per Andrea Sottil è l'opportunità giusta di provare soluzioni alternative, dopo la vittoria contro il Rapid Lienz e il pareggio contro l'Union Berlino.

I bianconeri devono comunque affrontare il primo, vero ostacolo della loro stagione al 37', quando Becao si fa male ed è costretto a lasciare il campo: al suo posto entra il nuovo arrivo Bijol, difensore sloveno ex CSKA Mosca.

La gara si sblocca nella ripresa: al 55' è Tapsoba a colpire sugli sviluppi di un calcio d'angolo, svettando di testa, per lo 0-1. E' il Bayer a fare la partita, mentre l'Udinese prova a ripartire: al 76', però, azione impostata dalle retrovie dai tedeschi.

Lancio in profondità per Paulinho che brucia la linea difensiva bianconera, eludendo il fuorigioco, e conclude con un pallonetto che supera Padelli per lo 0-2.

La rete della formazione di Sottil arriva all'82': Ebosele brucia Monamay sullo scatto e viene atterrato in area di rigore, per il penalty. Dal dischetto va Pereyra che batte Hradecky per l'1-2 finale.

IL TABELLINO

UDINESE-BAYER LEVERKUSEN 1-2

MARCATORI: 55' Tapsoba (B), 76' Paulinho (B), 82' rig. Pereyra (U)

UDINESE (3-5-2): Silvestri (46’ Padelli); Becao (37’ Bijol), Nuytinck (79’ Abankwah), Masina (46’ Benkovic); Soppy, Pereyra, Jajalo (71’ Lovric), Makengo (84’ Pafundi), Udogie (63’ Ebosele); Nestorovski, Success (62’ Samardzic). All. Sottil.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong (21' Kossounou), Tah (65' Bravo), Hincapie (46' Tapsoba - 65' Aourir), Bakker; Aranguiz (46' Demirbay), Andrich (65' Azhil); Diaby (65' Amiri), Azmoun (65' Paulinho), Hlozek (65' Monamay Nsosemo); Schick (65' Pohjanpalo). All. Seoane.

ARBITRO: Sampl

AMMONITI: Silvestri (U), Nestorovski (U), Andrich (B), Nuytinck (U), Tah (B), Soppy (U)

ESPULSI: