Udinese-Atalanta, goal di Molina o autogoal di Djimsiti?

Udinese-Atalanta, sfida valida per 21° turno del campionato di Serie A, ha lasciato in eredità il più classico dei dubbi per chi gioca al fantacalcio: sotto la lente d'ingrandimento è finita l'azione della rete dell'1-3 dei friulani.

Al 59’, con gli ospiti avanti 3-0, Molina ha fatto partire una conclusione dal limite potente ma non propriamente precisa.

Sulla traiettoria del pallone si è ritrovato Djimsiti che, dopo averlo deviato in maniera sfortunata, ha spiazzato irreparabilmente Musso che nulla ha potuto.

Normale quindi chiedersi se si tratti di rete o di autorete, ma i dubbi non sembrano essere moltissimi. ‘La Gazzetta dello Sport’, uno degli strumenti più utilizzati dai fantallenatori, ha fin da subito valutato la marcatura come autorete e dopo quale minuto lo stesso hanno fatto anche la Lega Serie A ed il sito ‘Fantacalcio.it’.

Niente bonus quindi per Molina, ma malus per il difensore dell’Atalanta e per tutti i fantallenatori che l’hanno schierato nella propria squadra.