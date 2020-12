Udinese-Atalanta, le formazioni ufficiali: c'è Muriel in attacco con Zapata

Le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta: Gotti punta sulla coppia Pussetto-Deulofeu, Gasperini su Muriel e Zapata con Pessina a supporto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI UDINESE-ATALANTA

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Muriel, Zapata.

Un' in difficoltà, fa visita all' in un incrocio tra due squadre che non vivono momenti felicissimi.

Altre squadre

Gasperini si affida a Muriel e Zapata di punta con Pessina tra le linee, a sinistra il giovane Ruggeri, tra i pali Gollini regolarmente presente. Non convocati Ilicic e Gomez.

Bianconeri con Pussetto-Deulofeu tandem offensivo, Walace play basso, Stryger Larsen e Zeegelaar sulle fasce. Qualità affidata a De Paul e Pereyra.