Udinese-Atalanta, le formazioni ufficiali: Malinovskyi e Teodorczyk titolari

Svelati gli undici che scendono in campo alla Dacia Arena: tra i bianconeri ci sono Larsen e Lasagna, nerazzurri con Zapata e Castagne. Fuori Gosens.

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, Walace, Jajalo, Fofana, Sema; Teodorczyk, Lasagna. Allenatore: Gotti

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Malinovskyi, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini

Match fondamentale in chiave terzo posto per l'Atalanta, che vuole ulteriore avvicinarsi all' , impegnata nella difficile trasferta contro il . Punti preziosi per la salvezza invece per i padroni di casa dell'Udinese, decisi a sfruttare gli stop delle contendenti.

Gotti propone Teodorczyk e Lasagna in attacco, mentre a centrocampo out Mandragora e De Paul ci sono Jajalo, Walace e Fofana come interni: sulle fasce spazio invece per Sema e Stryger-Larsen. Davanti a Musso giocheranno i centrali Troost-Ekong, Nuytinck e Samir. Panchina per Okaka e Ter Avest.

Gasperini risponde con il 3-4-2-1 in cui Zapata sarà l'unica punta, ancora panchina per Muriel. Alle sue spalle ci sono Malinovskyi e Gomez, fuori Ilicic. In porta Gollini è difeso da Toloi, Caldara e Djimsiti, con Hateboer e Castagne esterni e il duo Pasalic-Freuler a centrocampo con De Roon e Gosens a riposo.