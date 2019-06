Ucraina-Corea del Sud Under 20 3-1: Supriaha trascinatore, ucraini campioni del mondo

Primo storico trionfo mondiale per l'Ucraina Under 20: 3-1 in rimonta alla Corea del Sud, fermata dalla doppietta di Supriaha e dalle parate di Lunin.

Era la finale delle sorprese, vinta dall' (giustiziera dell' in semifinale) con una grande prova di forza: 3-1 alla e via alla festa per la prima storica medaglia d'oro ai Mondiali Under 20. I gialloblù succedono all' nell'albo d'oro della competizione.

Petrakov si affida all'unica punta Supriaha e a un folto parco di trequartisti: Tsitaishvili e Buletsa a spingere sugli esterni, Khakhlov e Dryshliuk a scambiarsi i ruoli di interdizione e rifinitura. Jeong Jeong-yong punta sul tandem Lee-Oh.

Pronti via e la Corea del Sud è in vantaggio: Kim Se-yun viene toccato irregolarmente proprio sulla linea dell'area ucraina, rigore concesso dopo l'intervento del VAR e trasformato da Lee Kang-in che spiazza Lunin. L'Ucraina guadagna campo progressivamente fino al pari di Supriaha, lesto a girarsi e battere il portiere prendendo di sorpresa la retroguardia coreana, troppo passiva nella circostanza.

L'attaccante della trova il bis a inizio secondo tempo: un rimpallo lo manda in porta per il rasoterra vincente che porta avanti i suoi, salvati dall'istinto di Lunin che manda sulla traversa un pallone colpito di testa da Lee Jae-ik.

Gli asiatici producono uno sforzo immenso, non ripagato: il muro contro cui si scontrano è eretto da solito Lunin, decisivo sul tentativo ravvicinato di Oh Se-hun. I sogni di gloria coreani si spezzano definitivamente al 90': errore di Kim Hyun-woo in fase d'impostazione, Tsitaishvili si invola verso la porta e di sinistro incrocia per la rete che assegna il titolo all'Ucraina.