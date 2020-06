Tyreece John-Jules, il talento dell'Arsenal che ha detto 'no' al Milan

Ha impressionato tutti nella scorsa pre-season, dopo aver rinnovato il contratto con il club in cui è cresciuto: ora punta al salto in prima squadra.

La scorsa estate, Tyreece John-Jules era chiamato a una decisione difficile. Il giovane attaccante dell’ stava entrando nell’ultimo anno di contratto con il club londinese e in molti in giro per l’Europa lo cercavano, specialmente in . Anche il premeva per portarlo in . Il suo amico Amaechi era nella stessa situazione e scelse Amburgo come prossima meta. John-Jules, invece, decise di rimanere nel club in cui gioca da quando aveva 8 anni, firmando un quinquennale con i Gunners e provando a ritagliarsi il suo spazio in prima squadra, concludendo un percorso iniziato sin dalle giovanili.

“Giocare all’Arsenal è stato un sogno che ho realizzato. Ho lavorato duro, credo di essermi meritato questo nuovo contratto. Ora devo solo lavorare duro e quando mi conquisterò un’opportunità la prenderò al volo”.

Tyreece, nipote del popolare attore inglese Danny John-Jules, ha iniziato la sua carriera al Charlton, prima di essere notato dai Gunners in un’amichevole in cui impressionò tutti. Anche a soli 8 anni. Per uno cresciuto idolatrando Henry, era davvero un sogno.

Anno dopo anno, John-Jules si è fatto un nome nell’Academy dell’Arsenal. Fino ad attirare le attenzioni di tantissimi club in giro per l’Europa, grazie alle sue qualità tecniche e al suo duro lavoro. Ha un carattere tranquillo e umile, ma durante il tour negli del 2019 con la prima squadra ha mostrato personalità, colpendo tutto lo staff. Tanto che Aubameyang e Lacazette lo hanno preso sotto la loro ala protettiva.

“Sono stato insieme alla squadra, ho cercato di imparare da loro il più possibile, dentro e fuori dal campo. Mi hanno detto di essere positivo, di avere fiducia quando ho la palla tra i piedi”.

Dopo il tour estivo, John-Jules è tornato a giocare con l’Under-23, segnando 5 goal in 12 partite nella prima parte di stagione. A gennaio, invece, è andato in prestito al Lincoln City, in League One. Non prima di aver impressionato, nel giro di pochi giorni, anche Mikel Arteta.

“Per quello che ho visto in allenamento mi ha davvero impressionato, mi piace davvero molto. Sa fare tutto, sa giocare bene la palla anche quando non gioca da attaccante, legge in anticipo le situazioni, è un ottimo finalizzatore. Fisicamente è migliorato, credo sia un giocatore molto completo”.

Sfortunatamente l’avventura al Lincoln non è stata delle migliori, visto che dopo sette partite (e un goal) il classe 2001 si è dovuto fermare per un infortunio al piede. Ora è a Londra e lavora con l’Arsenal verso il rientro, con le prospettive di un altro prestito, per poi imporsi in prima squadra.

John-Jules non è l’unico attaccante promettente che ha in rosa l’Arsenal. C’è anche Eddie Nketiah, ex compagno di stanza, e anche Folarin Balogun sta impressionando e mettendogli pressione. Insomma, la competizione dietro ad Aubameyang, Lacazette e Martinelli è fortissimo. Ma le capacità a tutto campo di John-Jules lo rendono potenzialmente un grande rimpiazzo per i prossimi anni.

Il fatto che abbia colpito da subito e in poco tempo Arteta dice molto della sue caratteristiche e di che giocatore sia. Chi lo conosce bene, lo racconta come un ragazzo sereno, senza ego, riservato, ma che ha una grande etica del lavoro e voglia di diventare grande. La decisione di rimanere all’Emirates un altro anno ha lasciato delusi molti club in giro per l’Europa. L’Arsenal, dal canto suo, spera che le prestazioni di John-Jules acuiscano la sensazione.