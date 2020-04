Tuttosport: Juventus e Borussia su Ferran Torres, è di nuovo sfida

Dopo essersi sfidate per Haaland, Juventus e Borussia Dortmund hanno di nuovo un obiettivo in comune: Ferran Torres nel mirino di entrambi i club.

A pochi mesi di distanza dall’ultimo, importantissimo, duello di mercato, la potrebbe ritrovare ancora il sulla sua strada. A dicembre ad avere la meglio fu il club tedesco che si aggiudicò uno dei più grandi talenti del pianeta, Erling Haaland, ora la sfida potrebbe ripetersi per un altro gioiello: Ferran Torres.

Come riportato da Tuttosport, Juventus e Borussia possono mettere sul piano prospettive diverse. Da un lato i bianconeri propongono la possibilità di approdare in una delle squadre più forti d’Europa, oltre che la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo, i gialloneri della Ruhr offrono invece un posto da titolare maggiormente garantito, cosa questa che tra l’altro a fine 2019 spinse Haaland ad optare proprio per la .

Nei piani della , Ferran Torres sarebbe un talento da lanciare alle spalle dei titolarissimi, per il invece potrebbe essere il sostituto i quel Jadon Sancho che oggi è corteggiato dalle big d’Europa.

Altre squadre

Il gioiello del intanto non ha ancora preso una decisione definitiva e non è escluso nemmeno che possa rinnovare il contratto che lo lega al suo club che scadrà nel 2021. L’emergenza Coronavirus ha di fatto posticipato il momento di scelte così importanti, ma la sensazione è quella che comunque il classe 2000 possa propendere per una nuova importante avventura lontano da casa.

La valutazione del suo cartellino dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro, ma non è esclusa la possibilità di inserire eventualmente contropartite tecniche. Al Valencia potrebbe interessare Mattia De Sciglio, visto che Florenzi è destinato a far ritorno in , ma anche un elemento come Rugani potrebbe far comodo al club iberico.