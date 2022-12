Tutti vogliono ballare con il Brasile: un gatto fa irruzione durante la conferenza di Vinicius

Proseguono i Mondiali della Seleçao, tra balli e sorrisi: siparietto durante la conferenza stampa dell'attaccante del Real Madrid.

Il Brasile balla, in campo: lo fa grazie ai colpi delle sue stelle, lo fa proiettandosi ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar e alla sfida contro la Croazia. Lo fa, soprattutto, col sorriso.

Nel corso dell'ultima gara contro la Corea del Sud c'è stata gioia anche per Vinicius, reduce da un 2022 straordinario, che lo ha portato a essere decisivo anche nella finale di Champions League vinta dal Real Madrid contro il Liverpool.

Non c'è solo questo, ovviamente, nella formazione allenata da Tite: c'è un clima sereno che si nota anche nelle piccole casualità che offre il quotidiano.

Simplesmente um GATO pulou na mesa na coletiva do Vini Jr! 😺



📹: @simpraisa pic.twitter.com/D7WCQqfeMn — GOAL Brasil (@GoalBR) December 7, 2022

Durante la conferenza stampa dello stesso Vinicius, ad esempio, un gatto si è sentito "in diritto" di fare irruzione e salire sul banchetto per riposare accanto all'attaccante brasiliano, che ha subito sorriso per la scena, come i presenti.

L'addetto alla comunicazione della Seleçao è poi intervenuto spostando e allontanando il gatto, permettendo il prosieguo della conferenza.

Un siparietto inedito che, però, si inserisce in un clima del tutto sereno legato al momento della Nazionale brasiliana, che ai quarti come detto affronterà la Croazia.