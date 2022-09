Scossone al Chelsea: è ufficiale l'esonero di Thomas Tuchel

Dopo la sconfitta all'esordio in Champions sul campo della Dinamo Zagarbia, i Blues hanno ufficializzato l'esonero del tecnico tedesco.

Thomas Tuchel non è più l'allenatore del Chelsea. Dopo la sconfitta all'esordio in Champions League sul campo della Dinamo Zagarbia, i Blues hanno ufficializzato l'esonero del tecnico tedesco.

"A nome di tutto il Chelsea FC, il Club desidera mettere esprimere la sua gratitudine a Thomas e al suo staff per l'impegno profuso durante la loro esperienza con il Club. Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per club durante la sua esperienza a Londra.

Poiché sono passati 100 giorni dall'acquisizione del Club da parte della nuova proprietà, mentre si continua a lavorare per la crescita del club, i nuovi proprietari ritengono che sia il momento giusto per effettuare questo cambiamento.

Lo staff tecnico del Chelsea si occuperà della squadra per l'allenamento e la preparazione delle nostre prossime partite mentre il Club si muoverà rapidamente per nominare un nuovo allenatore.

Non ci saranno ulteriori commenti fino alla nomina del nuovo tecnico".

Si chiude così, dopo soli venti mesi, l'avventura dell'allenatore tedesco in quel di Londra.

Sposato il progetto Blues nel gennaio del 2021, subito dopo la separazione dal PSG, Tuchel si è reso protagonista di una delle imprese più grandi nella storia del club londinese: la vittoria della seconda Champions League nella finalissima tutta in salsa inglese giocata a Oporto contro il Manchester City e decisa dalla rete di Havertz.

Alla guida del Chelsea, l'ex tecnico del Borussia Dortmund ha vinto anche la Supercoppa europea - superando il Villarreal ai calci di rigore - e il Mondiale per Club, con il succeso ai tempi supplementari al cospetto del Palmeiras.

La stagione 2022/23, invece, è iniziata tra mille difficoltà a seguito di un'onerosissima campagna acquisti che hanno portato a Londra profili del calibro di Koulibaly e Sterling, oltre a Fofana e Cucurella.

In Premier, il Chelsea ha conquistato 10 punti nelle prime sei giornate e viaggia già a -5 dalla capolista Arsenal. In Champions - nello stesso girone del Milan - la campagna europea è iniziata con l'inaspettato ko in quel di Zagabria. Un passo falso costato la panchina al tecnico che poco più di un anno fa saliva sul tetto d'Europa e del Mondo.

Quella del Chelsea diventa adesso una delle panchine più ambite dell’intero panorama calcistico mondiale. Per la sostituzione di Tuchel si sono già fatti diversi nomi, compreso quello dell’allenatore del Brighton Graham Potter.