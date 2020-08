Tuchel avvisa l'Atalanta: "Mbappé con la squadra, per Verratti è presto"

Dopo aver perso e il calcio italiano si affida all' di Gasperini, vera sorpresa di questa particolare : alla vigilia della sfida contro il l'allenatore Tuchel ha annunciato il possibile recupero di Mbappé, che sembra dunque aver smaltito l'infortunio alla caviglia.

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del club francese ha fatto il punto sugli infortunati:

Successivamente arriva la conferma della presenza del fuoriclasse, con lo stesso Tuchel pronto a schierarlo nel finale di gara:

Sempre più atteso invece Mauro Icardi, che dovrà reggere il peso dell'attacco come unica punta centrale:

"E' super importante. Con l'assenza di Cavani sarà fondamentale che faccia una buona partita. Non ha mai paura, è ben integrato in questo gruppo. Ora è il momento per lui di dimostrare che puo' portarci in semifinale".