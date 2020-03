Tsimikas nome nuovo per l'Inter: costa 20 milioni, c'è anche il Napoli

Il terzino sinistro dell'Olympiakos sarà valutato per il ruolo di esterno alto mancino, vista la condizione incerta di Asamoah e i dubbi su Biraghi.

I campionati sono fermi, ma il calciomercato va avanti. Anche se la finestra estiva può spostarsi in avanti di qualche mese, i club non perdono tempo e iniziano già a mettere nel mirino i nuovi obiettivi.

Non è da meno l', che secondo la 'Gazzetta dello Sport', avrebbe già identificato un rinforzo in un ruolo che quest'anno ha fatto fatica a trovare un padrone: quello di esterno sinistro a tutta fascia.

Asamoah ha avuto problemi fisici, Biraghi è in prestito e il futuro va valutato, per ora Young sta provando a dare garanzie. Per questo i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Kostas Tsimikas.

Il greco, classe 1996, è un giocatore dell' e gioca terzino sinistro di una difesa a 4. Si è messo in luce anche in , competizione dove i greci hanno eliminato l' ai sedicesimi di finale.

Il costo non è certamente basso, perché il giocatore è in grande crescita. Per questo la richiesta del club del Pireo sarebbe di 20 milioni di euro. La concorrenza a riguardo non manca, visto che è stato fatto il suo nome anche in orbita .

Dal canto loro, i nerazzurri hanno mosso i loro scout a fine febbraio per osservare il terzino all'opera contro il . Il mercato è ancora lontano, ma gli obiettivi iniziano a farsi seri.