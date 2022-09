Il Tribunale ha deciso: vietata l'immagine di Maradona sulle maglie del Napoli

Gli eredi del Pibe de Oro hanno vinto il contenzioso con l'imprenditore che aveva sottoscritto un accordo con il club azzurro.

Stop all'utilizzo dell'immagine di Diego Armando Maradona sulle maglie del Napoli: a deciderlo è stato il giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Napoli, Paolo Andrea Vassallo, che ha dato ragione agli eredi del "Pibe de Oro", rappresentati da Jorge Sebastian Baglietto, circa un contenzioso tra gli stessi e l'imprenditore Stefano Ceci.

Facciamo ordine: nella scorsa stagione il Napoli ha presentato e indossato diverse maglie con il volto di Maradona e "l'impronta": e questo è noto.

Da quel momento è partita una disputa legale tra i figli dell'argentino e Ceci, legale rappresentante della Diez Fze, reo di aver sottoscritto con il club azzurro un contratto per l'utilizzo dell'immagine di Maradona.

Il giudice ha ritenuto questo accordo "lesivo delle aspettative patrimoniali" degli eredi circa l'immagine del "Pibe de Oro": dopo aver raggiunto l'intesa con Diego Armando Maradona, prima della sua morte, Ceci avrebbe dovuto riconoscere allo stesso il 50% dei proventi della commercializzazione della sua immagine, ma tale cifra non è mai stata incassata dai figli.

A questo si aggiunge l'atto di diffida per uso indebito, notificato proprio dagli eredi dopo l'accordo tra Ceci e il Napoli, che ha portato all'inibitoria che nega la diffusione dell'immagine: l'imprenditore è stato inibito per il suo "comportamento abusivo", mentre il club azzurro non potrà più utilizzare l'immagine di Maradona sulle maglie, in futuro.