Trapani-Pisa, Moscardelli da urlo: goal in rovesciata

Davide Moscardelli ha illumiinato il posticipo di Serie B tra Trapani e Pisa: goal in rovesciata per segnare lo 0-2.

Gli anni passano, ma la classe resta. Davide Moscardelli il prossimo 3 febbraio spegnerà 40 candeline, eppure i colpi che ha dimostrato di avere per tutta la carriera non li ha persi. Chiedere al Trapani, avversario del Pisa e vittima di 'Mosca'.

Nel posticipo del lunedì di Serie B l'attaccante ex tra le altre di e ha realizzato una doppietta, i suoi primi due goal stagionali con il club toscano.

Oltre al numero, però, è il 'come': il primo lo ha segnato con una rovesciata perfetta, coordinandosi in mezzo agli avversari in area e mettendo la palla all'angolino basso.

Grazie ai suoi goal la partita è finita per 1-3 e il Pisa è salito all'ottavo posto, l'ultimo valido per la zona playoff, agganciando il . Tra poche settimane saranno 40, ma di certo Davide Moscardelli non li sente.