Tragedia durante i festeggiamenti dell'Argentina: tifoso si lancia sul bus e si schianta al suolo

Fallito il tentativo di lanciarsi sul bus scoperto della squadra: il tifoso si è schiantato al suolo. Già nel pomeriggio un 24enne era deceduto.

Oltre cinque milioni di persone per le strade di Buenos Aires. Prosegue la festa in Argentina per celebrare la vittoria dei Mondiali in Qatar da parte della squadra del commissario tecnico Lionel Scaloni.



Una fiume di persone ha riempito le vie della capitale argentina per festeggiare la vittoria di Lionel Messi e compagni. Un numero incredibile, probabilmente mai visto finora, che ha addirittura impedito al bus scoperto della squadra di proseguire la passerella nella città e raggiungere l’Obelisco di Plaza della Republica.



A macchiare i momenti di gioia indescrivibile da parte dei tifosi argentini sono stati un paio di episodi capitati proprio tra le vie di Buenos Aires in occasione della festa, trasformatasi in tragedia. Durante il tour del pullman della squadra, due tifosi hanno provato a raggiungere direttamente i calciatori lanciandosi da un ponte.

Il secondo non è riuscito ad aggrapparsi, finendo per schiantarsi prima sulla folla e poi sull’asfalto. Un gesto che, secondo quanto riferisce Tuttosport, potrebbe essere risultato fatale.

Quello in questione potrebbe essere il secondo decesso, dopo quello del ragazzo 24enne scomparso in seguito a una caduto da un tetto di un palazzo. Come riferito dai media argentini, proprio la caduta ha provocato la morte celebrare del giovane, con l’intervento disperato dei medici dell’ospedale Fernandez di Buenos Aires che non è bastato a salvargli la vita in seguito al ricovero in gravi condizioni per il trauma cranico.

L’eccessivo caos e l’impossibilità di raggiungere il cuore di Buenos Aires a causa dell’incredibile numero di persone hanno costretto la squadra e lo staff a lasciare il bus scoperto e muoversi in elicottero fino a Ezeiza, sede del centro federale, dove hanno incontrato il presidente argentino Alberto Fernandez.