Dal Borussia Dortmund al Bayern: i più grandi tradimenti del Klassiker

Prima Helmer e Frings, poi Sammer. Poi Götze, Lewandowski e Hummels. I 'traditori' che hanno lasciato il Dortmund per il Bayern.

Dal al , da chi ambisce sempre alla grandezza a chi invece grande lo è già. Una tratta 'scomoda' per un giocatore, ma molto battuta negli ultimi anni. I primi due furono Thomas Helmer nel 1993 e Torsten Frings nel 2005, quando la rivalità tra le due società si stava accendendo. Quando poi è diventata più intensa che mai, ovvero negli ultimi dieci anni, il traffico si è intensificato. Ha riguardato anche Matthias Sammer, il Pallone d'Oro del 1996, icona del BVB da calciatore negli anni '90 e da allenatore fino al 2004: tra il 2012 e il 2016 ha ceduto al fascino dei bavaresi, fatto parte della dirigenza del triplete, costruito le squadre di Guardiola. Dall'aprile 2018 è tornato consulente tecnico del Dortmund. Sì, anche tornare va di moda. Qualcuno l'ha fatto (Götze e Hummels), qualcun altro (Lewandowski) no. Tutti, però, sono ancora etichettati come 'traditori'.

MARIO GÖTZE, IL TRADIMENTO E I RIFLETTORI (2013)

Il trasferimento del classe 1992 scatenò grandi polemiche e polveroni. Guardiola, annunciato a gennaio come nuovo allenatore del Bayern a partire dal luglio 2013, lo scelse come primo grande colpo. Lui accettò e firmò il contratto con i bavaresi il 23 aprile 2013. Il giorno dopo avrebbe giocato - benissimo - la semifinale d’andata con il , ma diversi tifosi non presero bene il suo trasferimento e lo accusarono di essere un traditore. Nemmeno ventenne, si trovò al centro delle polemiche. Il 30 aprile, nella sfida di ritorno contro il Real Madrid, si infortunò dopo 14 minuti e dovette lasciare il campo. Saltò anche la finale di Wembley, la sfida tra il suo presente e il suo futuro. La seguì dalla tribuna, continuamente cercato dalle telecamere. Non giocherà più con il Dortmund fino al 2016, quando tornerà in giallonero. Anche in questo caso, tra le polemiche: gli ‘dedicarono’ uno striscione in cui lo invitavano ad andare altrove.

ROBERT LEWANDOWSKI, LA BEFFA A PARAMETRO ZERO (2014)

Il trasferimento del polacco fu per certi versi ancora più clamoroso, perché a parametro zero. Lewandowski firmò il suo contratto con il Bayern il 4 gennaio 2014, dopo aver rifiutato le proposte di rinnovo del . Un addio annunciato già nei mesi precedenti: in estate il Bayern aveva dichiarato di volerlo acquistare a zero e che non avrebbe presentato offerte ufficiali al BVB. Missione compiuta. Già al termine della stagione 2012/13 le voci intorno al polacco si erano fatte sempre più frequenti. La linea della società e di Klopp fu sempre la stessa: per la stagione 2013/14 contiamo su di lui. E così effettivamente fu. Solo che nell’estate successiva finirono per perderlo a zero. Lo sostituì Aubameyang. In termini di contributo realizzativo, poteva andare peggio per il BVB. Il Bayern, invece, rischia di aver fatto il miglior affare di sempre per rapporto qualità-prezzo.

MATS HUMMELS: IL TRADIMENTO DEL CAPITANO (2016)

Monaco-Dortmund. Dortmund-Monaco. Monaco-Dortmund. La carriera di Mats Hummels è, più di chiunque altro, rappresentata perfettamente dai due club ad oggi più importanti di . Cresciuto in Baviera, nel 2008 Klopp lo ha identificato come rinforzo per il suo primo Dortmund. Ne diventa una colonna, rimanendoci per 8 anni. Un simbolo. Fino al 2016, fino al nuovo grande tradimento. Nonostante le petizioni, le lettere dei tifosi, anche Hummels scelse i andare al Bayern, di tornare a casa. Era diventato capitano del BVB, ma il richiamo del Bayern era troppo forte anche per lui, che aveva criticato apertamente le scelte di Götze e Lewandowski, che aveva promesso amore ai colori gialloneri. Fino a quando qualcosa si è rotto: nell'aprile 2016 si trasferì, con Götze e Rode che fecero il percorso inverso. Dopo tre anni in Baviera, comunque, Hummels è tornato a guidare la difesa del Dortmund nella scorsa estate. Anche in questo caso, come accaduto con Götze, in mezzo a molte polemiche.