Trabzonspor verso il titolo di Turchia: 40 anni dopo, con gli ex Serie A protagonisti

Negli ultimi anni, soprattutto, il campionato turco è diventata massima destinazione dei giocatori provenienti dai cinque maggiori tornei europei. Non solo dopo aver compiuto i trenta, ma attirati da Instanbul, e non solo, anche a metà carriera. Dal Galatasaray all'Adana, dal Fattih al Fenerbahce, le squadre al top sono pregne di grandi nomi. In testa al torneo, vicina al titolo, c'è però il Trabzonspor. Che non sfugge a questo discorso.

La squadra allenata da Abdullah Avci, seduto sulla panchina del Trabzonspor dal 2020, ha infatti fatto il vuoto dietro di sé, allontanando le pretendenti al titolo di 15 o più punti. Il Kayserispor secondo è distante 15 lunghezze dalla vetta, oramai in lotta per un posto in Champions League.

Curiosamente le grandi di Istanbul rischiano di rimanere fuori dalla Champions: Basaksehir e Fenerbahce hanno venti punti dal primo posto, il Besiktas arranca e il Galatasaray ha appena otto punti dalla zona retrocessione. Spazio dunque al club di Trebisonda.

Fuori dalla Conference League per mano della Roma, il Trabzonspor si è potuto concentrale sui tornei locali, ovvero la Super Lig e la Coppa di Turchia. In primavera sfiderà in semifinale proprio il Kayserispor, mentre dall'altra parte del tabellone conquisterà l'ultimo atto una tra Sivasspor e Analyaspor.

Relativamente al campionato, la Super Lig 21/22, Avci ha messo insieme 20 vittorie in 28 turni, con appena una sconfitta subita. Nell'ultimo turno il Trabzonspor è stato fermato sul pari dopo diversi successi di fila, che ha portato il Kayserispor a guadagnare due punti. Restando comunque a quindici, con trenta a disposizione.

Già tra poche giornate il Trabzonspor potrebbe festeggiare un titolo che manca dal 1984, sfiorato però più volte nel corso degli anni. Sei in totale i campionati conquistati, tra fine anni '70 e inizio '80.

Il bomber della stagione? L'ex atalantino Cornelius, a 12 goal segnati e in lotta per la classifica marcatori insieme a compagno Nwakaeme e vecchi nomi della Serie A come Balotelli, Thiam, Pesic ed Okaka. Non l'unica conoscenza delle squadre italiane presenti al Trabzonspor. Anzi.

Giocano al Trabzonspor nomi come Marek Hamsik, nonchè Gervinho, quest'ultimo però vittima di un grave infortunio che gli farà saltare il resto dell'annata. Vestono la maglia dei Bordo-Mavililer anche Victor Hugo, Denswil e Bruno Peres, ex rispettivamente di Fiorentina, Bologna e Roma. Un mix atomico per riportare la festa da titolo in città, quasi quarant'anni dopo l'ultima volta. Sembrerebbe, ma mai dire mai, quasi fatta.