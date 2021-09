Totti dopo il ritiro: prima dirigente, poi procuratore

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Francesco Totti ha intrapreso altre vite nel mondo del calcio: prima dirigente e poi procuratore.

"Spegnere la luce non è facile. Adesso ho paura, non è la stessa cosa che si prova davanti alla porta. Concedetemi un po' di paura".

Nella storia della Roma , il 28 maggio 2017 è una di quelle date marchiate a fuoco, in cui i ricordi si sono mischiati indissolubilmente col presente in un viaggio lungo 24 anni e ripercorso in pochi istanti con le lacrime a sgorgare come fonti ad alta quota. Quelle emozioni che il calcio sa regalare e che legano i tifosi al proprio club, ai propri colori e un simbolo.

Quel giorno Francesco Totti ha indossato per l'ultima volta gli scarpini e la maglia della Roma, quella che per lui è stata molto più di una semplice squadra di calcio. Al triplice fischio della sfida contro il Genoa, il numero 10 giallorosso si è messo a nudo in un Olimpico occupato in ogni ordine di posto e davanti ai milioni di spettatori collegati con una lettera scritta e poi letta in mondovisione.

"Mi levo la maglia per l'ultima volta, la piego per bene anche se non sono pronto a dire basta e forse non lo sarò mai".

Totti ha detto ufficialmente stop al calcio giocato. Una scelta ponderata ma molto sofferta da parte del 'Capitano', che non è mai riuscito ad immaginarsi senza il pallone tra i piedi e lontano dal rettangolo verde di gioco. Per Francesco, la fine della carriera da professionista ha sempre avuto i contorni di un'utopia. E l'addio alla Roma lo era ancor di più...

Quella sera del 28 maggio di tre anni fa, Totti si è addormentato da calciatore e si risvegliato da dirigente, con un comune denominatore: sempre lei, la Roma. L'ex numero 10 ha indossato per la prima volta i panni di dirigente. Dallo spogliatoio alla scrivania. Uno trasloco di pochi metri all'interno del centro sportivo di Trigoria ma dal valore specifico elevatissimo.

Il 'Pupone' ha iniziato così il secondo capitolo. Ma dopo una vita intera in campo e gli ultimi anni segnati dal rapporto difficile con Luciano Spalletti, reo - secondo Totti - di non avergli concesso lo spazio meritato ma di averlo relegato costantemente in panchina nell'ultima fase della sua carriera, il passaggio dietro la scrivania non è semplice. L'ex capitano della Roma ha dovuto fare i conti con la proprietà americana, che a suo dire gli aveva offerto un ruolo di facciata e non decisionale.

Nell'estate 2019, la proposta fatta recapitare dal presidente James Pallotta a Totti di ricoprire il ruolo di nuovo direttore tecnico della Roma viene declinata. Le decisioni della società sul nuovo allenatore (Fonseca) e il nuovo direttore sportivo (Petrachi) in vista della stagione successiva e la scelta di dare ampi poteri decisionali a Franco Baldini, con cui Totti non ha mai legato, spingono l'ex numero 10 a rifiutare. Il classe 1976, che contattò Antonio Conte prima della firma con l'Inter per provare a portarlo in giallorosso, non voleva ricoprire un ruolo di facciata e ha deciso a malincuore di lasciare la Roma e Trigoria, la sua seconda casa.

Un secondo addio, sofferto come quello di 25 mesi prima. Il 17 giugno 2019, Totti annuncia la sua decisione in una conferenza stampa indetta nel Salone d'onore del Coni, a Roma. L'ex capitano attacca duramente la proprietà americana e spiega i motivi che lo hanno spinto a lasciare la Roma.

"Ho dato le mie dimissioni dalla Roma, speravo che questo giorno non arrivasse mai, invece è arrivato questo fatidico giorno per me molto brutto, ma viste le condizioni penso sia stato giusto prendere questa decisione, perché non ho avuto mai la possibilità operativa di lavorare nell'area tecnica della Roma. Ci ho pensato da diversi mesi. Non è stata colpa mia perché non ho mai avuto la possibilità di esprimermi, non mi hanno mai coinvolto in un progetto tecnico. Il primo anno ci può stare, il secondo avevo capito cosa volevo fare, ma non ci siamo mai trovati. Loro sinceramente non hanno mai voluto: mi tenevano fuori da tutto. Tutti sappiamo che hanno voluto che io smettessi. Sul lato dirigenziale avevo un contratto di sei anni, sono entrato in punta di piedi, con il tempo ho capito che fare il dirigente è un'altra cosa. Di promesse ne sono state fatte tante ma alla fine non sono mai state mantenute. È normale che con il passare del tempo valuti, anche perché anch'io ho un carattere e non sto lì a fare quello che ogni tanto mi chiedono di fare. È stato sempre un pensiero fisso di alcune persone togliere i romani dalla Roma. Alla fine sono riusciti ad ottenere quello che volevano. Da quando sono entrati gli americani hanno provato in tutti i modi di metterci da parte. È quello che volevano, e alla fine ci sono riusciti. Se ho preso questa decisione vuol dire che non ho fatto niente. Non mi sentivo parte del progetto, soprattutto nell'area tecnica. Io non voglio fare il fenomeno, ma penso di poter avere più competenze rispetto ad altre persone a Trigoria. Nel giudicare un giocatore".

Una pausa di qualche mese, un periodo sabbatico lontano dal calcio dal punto di vista professionale. Francesco Totti non riesce a stare lontano dal calcio e si è rimesso ufficialmente in gioco a febbraio 2020, quando ha annunciato la sua terza vita nel mondo del pallone: dopo la carriera da calciatore e quella da dirigente, inizia quella da procuratore. L'ex giallorosso ha fondato una società di consulenza e intermediazione con l'obiettivo di scovare giovani talenti in tutto il mondo e collaborare con i club in sede di trattative.



Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting. #totti #neverstop pic.twitter.com/xsN6A0V5b0 — Francesco Totti (@Totti) February 10, 2020



Il 23 marzo scorso, a 13 mesi dall'inizio della nuova avventura. Totti si è iscritto al Registro Federale degli Agenti Sportivi domiciliati. L'ex numero 10 si è domiciliato presso l'agente Giovanni Demontis e continua a operare sul mercato.

"Sono sempre un tifoso della Roma, sono sempre tifoso e spero che possa arrivare più in alto possibile. Spero di poterla aiutare a prendere giovani forti e farla crescere come avrei voluto fare da dirigente, spero di farlo da fuori. Non entro a Trigoria, lascio Christian e resto fuori sul piazzale. Quando sanno che sto fuori escono i magazzinieri e gli altri che lavorano lì".

Totti ha raccontato in diretta Twitch - sulla Bobo TV, il canale di Christian Vieri - un retroscena sulla sua nuova vita lontano da Trigoria. Ora il 'Pupone' guarda da lontano la 'sua' Roma, quella squadra a cui ha dedicato una carriera e una fetta importante della sua vita. E chissà che il passaggio di consegne da Pallotta ai Friedkin alla guida della società, non possa regalare nei prossimi mesi un nuovo colpo di scena. Perché - come canta il grande tifoso giallorosso Antonello Venditti - colui che ha dato parole, voce e musica all'inno 'Grazie Roma' -, " Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano "...