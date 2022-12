Totti a GOAL: "Mondiali senza Italia? Ormai ci siamo abituati..."

Presente ad un evento promozionale in Turchia, l'ex capitano della Roma ha ironizzato sul mancato approdo degli azzurri ai Mondiali in Qatar.

di Ethem Sündük

Francesco Totti ha preso parte ad un evento a Istanbul. Occasione per rilasciare alcune dichiarazioni in esclusiva a GOAL, al termine della conferenza stampa.

Tante le tematiche affrontate dall'ex capitano della Roma, a partire dal mancato approdo dell'Italia ai Mondiali.

"Purtroppo non ci siamo qualificati ai Mondiali in Qatar. Non solo, non siamo riusciti nemmeno ad approdare a quelli precedenti. Ormai ci siamo abituati... (ride, ndr)"

Alla Nazionale lo legano grandi ricordi, su tutti il trionfo Mondiale nel 2006:

"Ho ricordi indelebili con la Nazionale. Insieme ai miei compagni di squadra, abbiamo vinto tanto.

Non posso dimenticare il momento in cui abbiamo vinto la Coppa del Mondo. T uttavia, è passato troppo tempo."

L'ex numero 10 giallorosso ha poi analizzato lo stato attuale del calcio turco:

"Prima di tutto, i club turchi devono smettere di concentrarsi sul futuro e pensare su ciò che stanno facendo ora.

"Ci sono squadre molto importanti in Turchia che hanno un posto di rilievo nel mondo del calcio.

"Quindi penso che saranno migliori in futuro, ma possono farlo solo concentrandosi sul presente".

Infine, Totti ha individuato in Brasile, Argentina e Francia le squadre maggiormente accreditate per la vittoria finale in Qatar.

Ripercorrendo la propria carriera da calciatore, Totti ribadisce di aver avuto solo un grande amore, la Roma, e che non c'è mai stata alcuna squadra in grado di convincerlo a lasciare la capitale.