Il Tottenham perde Son: "Frattura al braccio"

Brutte notizie per il Tottenham: frattura al braccio e operazione per Son, che resterà fuori diverse settimane.

Mourinho, nella corsa Champions, perde Son. Il pilastro del , dopo l'infortunio patito con l' , come riferito dal club londinese starà fuori per diverse settimane.

Tutta colpa di una frattura al braccio, che comporterà l'intervento chirurgico in seguito al quale il coreano poi dovrà seguire l'iter riabilitativo prima di tornare in campo.

Injury update on Heung-Min Son. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 18, 2020

Data di rientro da decifrare, ma è certo che il Tottenham resterà orfano di Son per almeno un mese.

"Heung-Min Son subirà un intervento chirurgico questa settimana dopo aver subito una frattura al braccio destro. Domenica il nazionale sudcoreano ha subito un infortunio nella vittoria contro l'Aston Villa". Altre squadre "Dopo l'intervento chirurgico, il nostro staff medico deciderà come gestire la riabilitazione di Son: il giocatore dovrebbe star fuori per varie settimane".

José Mourinho in conferenza stampa ha dichiarato che non si aspetta di contare ancora su Son per l'intera stagione.