Tottenham, secondo ko consecutivo per Conte: non accadeva da febbraio 2020

Il Tottenham incassa un'altra sconfitta. La squadra londinese torna a casa con zero punti in tasca nel match casalingo in Premier League giocato contro il Southampton.

Gli Spurs sono usciti sconfitti per 3-2, con il rammarico di essere passati in vantaggio inizialmente e di essersi visti annullati il gol di Bergwijn al 93esimo.

Si tratta del secondo ko consecutivo in campionato, dopo il 2-0 incassato pochi giorni prima dal Chelsea a Stamford Bridge.

L'articolo prosegue qui sotto

Una squadra allenata da Conte non perdeva due partite di fila in campionato dal febbraio 2020. Ai tempi dell'Inter, il tecnico perse in Serie A contro Lazio e Juventus.

Falliscono dunque i tentativi di sorpasso dell'Arsenal e di aggancio del Manchester United rispettivamente al sesto e quinto posto.

La zona Champions per la squadra di Conte resta lontana 4 punti. Il quarto posto è occupato momentaneamente dal West Ham, che però ha due partite in più rispetto agli Spurs.