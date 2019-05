Il Tottenham riabbraccia Kane: torna ad allenarsi a 10 giorni dalla finale di Champions

Il countdown verso la finale di Champions League segna 10 giorni e il , alla prima della sua storia, può sorridere. Harry Kane è infatti tornato ad allenarsi.

L'attaccante inglese rimane il più grande punto di domanda verso la partitissima del Wanda Metropolitano per Mauricio Pochettino. Ora però i tifosi degli Spurs e il tecnico argentino possono sperare in un recupero.

💪 @JanVertonghen, @HKane and @daosanchez26 all joined today's training session as they progress with their rehabilitation. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/sSZ3dEClRR