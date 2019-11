Il Tottenham pareggia, Mourinho ringrazia il giovane raccattapalle

Merito di Kane, merito di Alli, merito di Aurier, merito di Lloris. Merito del giovane raccatapalle dello stadio. Non ci sono solo i grandi nomi dietro la grandiosa rimonta del contro l' nel quinto turno di Champions, ma bensì anche un protagonista a sorpresa.

Mourinho: "That kid is a very good ball boy and he understands the game and reads the game. I wanted to invite him to the dressing room to celebrate with us but he disappeared." #THFC pic.twitter.com/cLyMnNz2bC