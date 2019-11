Tottenham, Mourinho dopo la rimonta: "Per prima cosa voglio scusarmi con Eric Dier"

Una partita rocambolesca al 'White Hart Lane', dove il di Mourinho contro l' va sotto di due goal dopo appena 19' e poi ribalta il risultato, vincendo 4-2 e qualificandosi per gli ottavi di finale di .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'episodio curioso è accaduto al 29' quando il tecnico lusitano ha deciso di effettuare una sostituzione repentina, togliendo dal campo il centrocampista difensivo Eric Dier per inserire al suo posto Christian Eriksen che invece presenta caratteristiche molto più offensive. La scelta del nuovo allenatore del Tottenham ha pagato e la sua squadra è riuscita nella rimonta finale. Appena arrivato ai microfoni di 'BT Sport', però, Mou ha voluto scusarsi con Dier.

"La prima cosa che ho fatto negli spogliatoi è stato scusarmi con Eric Dier. Non è mai facile per un giocatore, ma nemmeno per lo staff di allenatori. È stata una scelta per la squadra perché avevamo bisogno di una soluzione differente. Stavamo perdendo 2-0, loro erano chiusi molto bene e io avevo bisogno di un secondo uomo con Dele Alli che andasse dentro le linee. La scelta era fra Eric Dier e Harry Winks, ma era una decisione difficile".