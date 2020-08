Colpo del Tottenham: preso Doherty dal Wolverhampton, è ufficiale

Il mette a segno il terzo colpo del mercato estivo, il terzo regalo per José Mourinho dopo Højbjerg e Joe Hart. È infatti ufficiale l’acquisto di Matt Doherty, classe 1992, dal Wolverhampton.

Il terzino destro irlandese ha firmato un contratto fino al 2024 e prenderà la maglia numero 2. Prende il posto nella rosa di Walker-Pieters, ceduto al a titolo definitivo. Si giocherà un posto con Aurier sulla corsia destra.

📰 We are delighted to announce the signing of @mattdoherty20 from Wolverhampton Wanderers! #WelcomeDoherty ⚪️ #COYS