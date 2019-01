Tottenham, Dembelé ai saluti: firma imminente in Cina col Beijing Gouan

Il centrocampista del Tottenham Mousa Dembelé, accostato anche a diversi club italiani, è in procinto di firmare con il Beijing Gouan.

Dall'Europa con il Tottenham e la possibilità di approdare anche in Italia, alla Cina: Mousa Dembelé prepara le valigie e si dirige verso la sua nuova avventura con il Beijing Guoan. Secondo 'Sky Sports' il centrocampista avrebbe ormai definito tutti i dettagli del trasferimento del belga.

L'ormai ex centrocampista del Tottenham, con cui sarebbe andato in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno, è stato più volte accostato a squadre di Serie A negli ultimi mesi. Il suo destino sembrava essere già da tempo lontano dalla Premier League.

L'opzione cinese si è manifestata già la scorsa estate, anche se poi le trattative non sono andate a buon fine. Finora Dembelé non è però stato il giocatore fondamentale che era fino all'anno scorso per Mauricio Pochettino: soltanto 10 presenze in campionato e qualche problema di troppo alla caviglia gli hanno impedito di avere continuità di gioco.

L'allenatore argentino ha dato l'ok per il trasferimento anche alla vigilia della partita di League Cup con il Chelsea. Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi sulla base di 10 milioni di euro.

Dembelé lascia il Tottenham con 249 presenze in sei anni e mezzo: è arrivato nell'estate 2012 dal Fulham ed è diventato un perno degli Spurs, contribuendo in maniera determinante a renderli una big a tutti gli effeti.