Chelsea in ansia, Thiago Silva esce dopo 15 minuti: problema al ginocchio

Il difensore ex Milan costretto a lasciare il campo dopo un "sandwich" con Koulibaly e Kane: guaio al ginocchio.

Nonostante il periodo molto difficile per il Chelsea di Graham Potter, Thiago Silva non ha perso il suo smalto e la sua importanza nel reparto difensivo: anzi.

Anche nel peggiore momento dei Blues il difensore brasiliano ex Milan e PSG, pur a 38 anni (39 a settembre), rimane uno dei migliori elementi per rendimento di una delle sorprese negative di questa stagione di calcio internazionale.

Impegnata al Tottenham Hotspur Stadium contro gli Spurs di Antonio Conte (guidati da Cristian Stellini), la formazione di Potter perde Thiago Silva dopo 15 minuti dall'avvio del match.

Nel tentativo di anticipare Harry Kane, il difensore finisce in mezzo a un "sandwich" tra Kalidou Koulibaly, andato in soccorso del compagno, e lo stesso capitano del Tottenham, subendo prima un colpo dall'ex Napoli e poi tutto il peso dell'attaccante.

Kane finisce dritto sul ginocchio di Thiago Silva, che dopo l'intervento dello staff medico del Chelsea prova a proseguire il gioco, salvo poi chiedere il cambio per quello che sembra essere proprio un problema alla stessa articolazione.

Una brutta notizia per i Blues che perdono uno dei più importanti elementi della loro rosa, con il futuro in bilico, tra le voci di un possibile ritorno in Brasile e la permanenza in Inghilterra.