Caos Tottenham: Romero e Richarlison avrebbero minacciato l'addio se fosse rimasto Conte

L'argentino e il brasiliano avrebbero posto un ultimatum al club prima dell'effettivo addio dell'allenatore italiano, concretizzatosi nel weekend.

L'addio di Antonio Conte non ha fermato il dibattito sulla stagione difficile, l'ennesima, vissuta dal Tottenham: anzi, se possibile lo ha addirittura alimentato.

La risoluzione consensuale tra gli Spurs e l'allenatore ex Inter e Juventus, che ha portato alla momentanea (ad interim) promozione di Cristian Stellini, ha spostato i riflettori sullo stato di salute dello spogliatoio del club londinese.

Da un lato ci sono le dichiarazioni di Son che arrivano direttamente dal ritiro della Corea del Sud, impegnata in partite internazionali, che si è detto profondamente dispiaciuto per l'addio di Conte.

"Mi sento responsabile perché non mi sono impegnato abbastanza, non so cosa pensino gli altri giocatori, ma a me dispiace tanto".

Dall'altro ci sono le voci che si rincorrono e vengono alimentate in Argentina: secondo TyC Sports sarebbero due i "fautori" della partenza di Conte. "Cuti" Romero e Richarlison.

Sul secondo Conte si era già espresso pochi giorni prima che scoppiasse il caos al Tottenham, ammettendo che si, la stagione del brasiliano non stava andando bene. E da lì la reazione esagerata dell'attaccante che, dopo aver segnato contro il Nottingham Forest, si è lasciato andare a un'esultanza polemica nei confronti del proprio tecnico, prima che gli venisse annullata la rete dal VAR.

Secondo TyC Sports, però, sia Richarlison che Romero avrebbero lanciato un vero e proprio ultimatum alla dirigenza degli Spurs, minacciando una loro partenza in caso di permanenza di Conte.

Che non si è concretizzata, però: con tutto ciò che ne è seguito. Insomma, ambiente non proprio ottimale per Castellini, che adesso eredita una situazione un po' particolare.