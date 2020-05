Torino, un giocatore positivo al coronavirus: è asintomatico

Il Torino ha annunciato tramite un comunicato ufficiale di aver accertato un caso di positività all'interno della squadra. Il giocatore è asintomatico

Una notizia che proprio non ci voleva. A distanza di molte settimane dall'ultimo caso registrato in , il ha comunicato che uno dei suoi giocatori è risultato positivo al coronavirus .

Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, é stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato. #SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 6, 2020

"Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato".

L'identità del giocatore è quindi sconosciuta, lui si trova adesso in quarantena e per il momento non ha sintomi. In queste giornate dove le squadre sono impegnate proprio con le visite mediche ai giocatori prima di poter cominciare gli allenamenti, una notizia del genere poteva anche essere nell'aria...

Mentre auguriamo pronta guarigione al calciatore in questione, c'è anche una domanda da porsi: questa nuova positività intaccherà adesso il programma di ripresa della Serie A?