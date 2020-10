Torino, tre positivi al Covid-19: un calciatore e due membri dello staff

Non è stato rivelato il nome, ma un giocatore del Torino è stato trovato positivo al Covid-19. E' asintomatico, come i due collaboratori.

All'alba della quarta giornata di , continuano i problemi del campionato e delle squadre con il Covid-19. Il ha comunicato di aver trovato tre positività all'interno del suo gruppo squadra, con un calciatore e due membri dello staff.

"Il Torino Football Club comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tre casi di positività: un calciatore della prima squadra e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari".

Il club granata non ha rivelato il nome delle tre persone in questione per questione di privacy. Ma probabilmente dalla lista dei convocati per la partita di domani contro il si capirà qualcosa in più.

Giampaolo intanto dovrà rialzare la testa dopo un negativo avvio di Serie A, con due sconfitte in altrettante partite di campionato (una gara è stata rinviata, quella contro il ).