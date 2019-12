Torino-SPAL 1-2: Petagna e Strefezza rimontano, granata a terra

Torino in vantaggio con la rete di Rincon a inizio gara, poi il pareggio di Strefezza e il goal decisivo di Petagna.

Successo di platino per la in chiave salvezza, grossa occasione persa per il , che non riesce a rialzarsi subendo una nuova rimonta dopo quelal di . Successo per la squadra di Semplici nella quinta gara del 17esimo turno, che si chiuderà parzialmente nella giornata di domenica, per poi avere come ultima gara -Verona a gennaio.

Immediato il vantaggio del Torino, avanti grazie a Rincon dopo appena 4 minuti. Il centrocampista dei granata ha sfruttato il mancato allontanamento della sfera da parte di Vicari, non riuscito a spazzare sulla punizione di Verdi. Pallone per l'ex juventino e rete dopo un potente destro.

La SPAL non accusa il colpo, consapevole di non poter perdere per non peggiorare la situazione di classifica. Il più in palla è Strefezza, tornato dall'infortunio e subito decisivo: prima Sirigu gli dice di no alzando sulla traversa, dunque il suo assist in mezzo per Paloschi non viene sfruttato a dovere.

C'è però anche il Torino e c'è anche Berisha, abile a respingere su Belotti prima e Bremer poi. Non può invece nulla Sirigu sulla botta di Strefezza, che realizza il primo goal in con un collo pieno in diagonale ad insaccarsi nella porta granata.

Escludendo il secondo giallo e dunque l'espulsione comminata a Berisha, la seconda frazione presenta meno spunti rispetto alla prima. Nonostante la superiorità numerica la SPAL non riesce a fare la voce grossa, aspettando il momento giusto per colpire: ci pensa Petagna a colpire di testa sul cross di Valdifiori e regalare i tre punti e il sorpasso ai danni del in classifica.

Per il Torino due sconfitte nelle ultime cinque gare e 21 punti in classifica che non soddisfano certo il popolo granata. Arrivederci al 2020, per conferme e riscatti.

IL TABELLINO

TORINO-SPAL 1-2

Marcatori: 4' Rincon (T), 42' Strefezza (S), 81' Petagna (S)

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Lukic (77' Zaza), Ansaldi (44' Laxalt); Verdi, Berenguer (62' Meitè); Belotti

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti (68' Murgia), Missiroli, Kurtic (74' Valdifiori), Strefezza; Paloschi (84' Di Francesco), Petagna

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Missiroli (S), Petagna (S), Valoti (S), Sirigu (T), Ansaldi (T), Igor (S)

Espulsi: Bremer