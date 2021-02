Torino-Sassuolo rinviata: cosa succede al fantacalcio

Il rinvio di Torino-Sassuolo stravolge anche il weekend di fantacalcio: primo match Spezia-Parma e formazioni da consegnare entro sabato alle 15.

La 24ª giornata di Serie A perde Torino-Sassuolo. Uno dei match in programma nel menù del weekend è stata rinviato per via del focolaio Covid che ha investito la squadra granata, cambiando di conseguenza anche i piani per tutti gli appassionati di fantacalcio.

Già, perchè la partita tra Torino e Sassuolo era quella che avrebbe dovuto aprire il quadro dei match valevoli per il prossimo turno di campionato: fischio d'inizio fissato per venerdì alle ore 20:45, che in seguito alla decisione della Lega non ci sarà.

TORINO-SASSUOLO RINVIATA: COSA SUCCEDE AL FANTACALCIO

La sfida è stata posticipata al 17 marzo alle ore 15:00, 'cancellandosi' dal programma di questo fine settimana: automaticamente, il primo incontro della 24ª giornata di A diventa Spezia-Parma previsto sabato alle 15.

Ecco perchè, per i fantacalcisti, è bene ricordare come oltre al 6 politico attribuito ai calciatori di Torino e Sassuolo di cui si disporrà o che verranno schierati (o in alternativa, a discrezione dei partecipanti alle varie Leghe, attendere i voti del recupero), il termine ultimo per consegnare la formazione del weekend diventa proprio sabato 27 febbraio alle 15. Ossia, in occasione del via di Spezia-Parma.

In tal senso, 'Fantacalcio.it' aggiornerà le impostazioni delle Leghe per consentire agli utenti di poter sfruttare la variazione dei tempi di consegna e schierare il proprio 11 preferito.