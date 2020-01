Torino in crisi, Mazzarri rischia: Longo, Ballardini e De Biasi alla finestra

Dopo Milan-Torino confronto tra Cairo e Mazzarri: il tecnico è in bilico, tra i possibili sostituti Longo, Ballardini e De Biasi.

La panchina di Walter Mazzarri traballa pesantemente. Il ko in rimonta rimediato in Coppa per mano del rende incandescente la situazione in casa , dove la posizione del tecnico è ancora più in bilico.

Segui la Serie A TIM in diretta streaming su DAZN

Dopo il fragoroso tonfo interno con l' in campionato, è arrivata l'eliminazione ai supplementari a San Siro dopo essersi visti riacciuffare in extremis dai rossoneri: tanto è bastato, per portare Cairo a confrontarsi con Mazzarri dopo il match.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

L'allenatore livornese è a rischio e, secondo 'Tuttosport', iniziano a circolare i nomi dei possibili sostituti: Moreno Longo, Davide Ballardini e Gianni De Biasi.

Da capire cosa accadrà nelle prossime ore, ma resta il fatto che lo 0-7 di sabato contro la Dea ha aperto la crisi. E Mazzarri si sta giocando il Toro.