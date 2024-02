This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Images Serie A Stadio Olimpico Grande Torino GUARDA TORINO-LAZIO SU Altri modi per guardare Torino-Lazio in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie ATorino vs LazioTorinoLazio Torino e Lazio si sfidano nel recupero di una delle gare rinviate a gennaio: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni. TORINO-LAZIO: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Torino e Lazio si ritrovano finalmente di fronte l'una all'altra: all'Olimpico Grande Torino va in scena il recupero di una delle partite rinviate a metà gennaio a causa della concomitanza con la Supercoppa Italiana, competizione a cui hanno partecipato i biancocelesti. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte Sta meglio il Torino, reduce dal 2-0 contro il Lecce, mentre la Lazio non ha dato seguito alla vittoria in Champions League contro il Bayern, perdendo successivamente in casa contro il Bologna. Le due squadre sono distanti un solo punto l'una dall'altra in classifica: 37 punti ha la formazione di Maurizio Sarri, 36 quella di Ivan Juric. La partita d'andata si è giocata allo stadio Olimpico di Roma il 27 settembre 2023: in quell'occasione la Lazio si è imposta per 2-0 sul Torino, andando a segno nella ripresa con Vecino e Zaccagni. Di seguito tutte le informazioni utili sul recupero tra Torino e Lazio: quando si gioca la partita, dove vederla in TV e streaming e le formazioni. TORINO-LAZIO IN DIRETTA GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Torino-Lazio Competizione Serie A Data 22 febbraio 2024 Orario 20:45 Stadio Olimpico Grande Torino (Torino) TORINO-LAZIO IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A OGGI Sky Sport Guardala qui DAZN Guardala qui TORINO-LAZIO IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI INTER-SALERNITANA Emergenza in difesa nel Torino, dove manchernno Vojvoda e Djidji per infortunio, oltre a Rodriguez, mentre Tameze ha l'influenza: in difesa tocca ai nuovi acquisti Lovato e Masina assieme a Sazonov. In attacco torna Sanabria accanto a Zapata. In mezzo al campo Linetty parte alle spalle della coppia Ricci-Ilic. Zaccagni è recuperato, ma parte dalla panchina: dentro il tridente Isaksen-Immobile-Felipe Anderson. In dubbio Vecino dopo aver già saltato il Bayern, out invece Rovella. Kamada ancora in panchina. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri. Abbonati a SKY Sport Scopri le migliori offerte TORINO-LAZIO: IL CONFRONTO La Lazio ha pareggiato contro il Torino più volte (58) di quanto abbia fatto contro qualsiasi altro avversario in Serie A. In generale, i precedenti complessivi sono leggermente favorevoli ai granata. Precedenti 137 Vittorie Torino 40 Pareggi 58 Vittorie Lazio 39 Pubblicità