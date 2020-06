Torino-Lazio, le formazioni ufficiali: Caicedo titolare

Correa fuori, nella Lazio c'è Caicedo titolare. Dal primo minuto anche Patric e Jony. Nel Torino spazio per Meitè e Verdi, Belotti in avanti.

Le formazioni ufficiali di - :

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Rincon, Ola Aina; Verdi, Belotti. Allenatore: Longo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

Tocca a Torino e Lazio inaugurare il 29esimo turno di . Granata in zona pericolante e desiderosi di portare a casa i tre punti per scappare da una situazione difficile, biancocelesti pronti a tenere il passo della e allontanare e .

Longo si affida come di consueto a Belotti e Verdi in attacco, con Ola Aina e De Silvestri esterni di centrocampo. In mezzo giocano interni Meitè, Rincon e Lukic, panchina per Berenguer. Davanti a Sirigu spazio per Lyanco, Bremer e Nkoulou. Zaza è recuperato ma non partirà titolare.

Inzaghi risponde con il medesimo 3-5-2, in cui sarà Correa a giocare al fianco di Immobile. Panchina per Caicedo. A centrocampo Milinkovic-Savic, Luis Alberto e il confermato Parolo, con Jony e Lazzari esterni. In porta c'è Strakosha, con Patric, Acerbi e Radu centrali.