Torino-Juventus in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Getty Images Serie A Stadio Olimpico Grande Torino TORINO-JUVENTUS IN TV E STREAMING: DOVE VEDERE LA GARA DI SERIE A Serie A Torino vs Juventus Torino Juventus Derby della Mole a Torino: i granata di Juric sfidano la Juventus di Allegri. Dove vedere la stracittadina in tv e streaming. TORINO-JUVENTUS: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Tempo di derby a Torino: i granata di Ivan Juric sfidano la Juventus di Massimiliano Allegri in una gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Stracittadina come sempre importante per il Torino, che spera di interrompere una maledizione che dura ormai da 9 anni: l'ultima vittoria dei granata risale infatti al 2015, con un 2-1 in rimonta firmato dalle reti dell'ex Quagliarella e di Darmian. La gara d'andata si è conclusa sul 2-0 per la Juventus, a segno con Gatti e Milik. Tutte le informazioni utili su Torino-Juventus: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. TORINO-JUVENTUS IN DIRETTA SABATO 13 APRILE: QUANDO SARÀ IL CALCIO D'INIZIO Partita Torino-Juventus Competizione Serie A Data 13 aprile 2024 Orario 18:00 Stadio Olimpico Grande Torino (Torino) TORINO-JUVENTUS IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE B SABATO 13 APRILE TORINO-JUVENTUS IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI TORINO-JUVENTUS Sanabria più di Okereke per far coppia in attacco con Zapata, Masina in difesa con Rodriguez a tutta fascia: Lazaro e Vojvoda sono indietro nelle gerarchie. Juventus praticamente già decisa: gli unici piccoli dubbi sono sulle fascie, dove Weah insidia Cambiaso e Iling-Junior contende il posto a Kostic. Chiesa titolare, Yildiz in panchina. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. TORINO-JUVENTUS: IL CONFRONTO Bilancio favorevole alla Juventus nei 157 confronti in Serie A: i bianconeri hanno vinto 77 volte, 35 invece i successi del Torino con 45 pareggi a completare il quadro. Precedenti 157 Vittorie Torino 35 Pareggi 45 Vittorie Juventus 77