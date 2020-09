Torino, un giocatore positivo al Covid: allenamenti annullati

Un giocatore del Torino è risultato positivo al Covid. Non era stato convocato per la prima gara di campionato contro la Fiorentina.

Il si ritrova nuovamente costretto a fare i conti con il Covid. Dopo le positività riscontrate nel corso degli ultimi mesi, il club granata deve registrare un nuovo caso nel suo gruppo.

A confermarlo è stato lo stesso Torino attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – svolti come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un calciatore della prima squadra che non rientrava nella lista dei convocati per la partita di sabato scorso a Firenze. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata: il Torino FC seguirà tutto l’iter previsto dal Protocollo”.

Il fatto che il giocatore in questione, il cui nominativo non è stato evidentemente reso noto per ragioni di privacy, non sia stato convocato per la partita valida per il primo turno del campionato fa tirare un sospiro di sollievo alla , mentre il gruppo granata si ritrova ovviamente a fare i conti con un problema non da poco.

Nelle scorse ore è infatti iniziata l’opera di sanificazione del centro che ospita gli allenamenti della squadra e tutte le attività sono state interrotte.

Marco Giampaolo è stato quindi costretto ad annullare la doppia seduta di allenamento in programma proprio per la giornata di martedì e tutti i giocatori e membri dello staff hanno ricevuto la disposizione di isolarsi nelle proprie abitazioni.

Tutti verranno sottoposti a tampone nella giornata di mercoledì.