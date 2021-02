Torino-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida salvezza tra Torino e Genoa per il 21esimo turno di Serie A: qui le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

TORINO-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Prima dell'arrivo di Ballardini, erano entrambe nella zona retrocessione più nera. Ora il Genoa ne sta pian piano uscendo, mentre il Torino rimane invischiato nelle ultime posizioni della graduatori: la nuova sfida salvezza può essere essenziale per entrambe.

Il Torino cerca la svolta stagionale dopo aver fermato l'Atalanta nell'ultima partita di campionato, mentre il Genoa continua a volare come squadra più in forma della Serie A 2020/2021, reduce dal 2-1 al Ferraris contro il Napoli di Gattuso.

Nella gara d'andata giocata a novembre vittoria del Torino sul campo del Genoa per 2-1: negli ultimi cinque incontri ufficiali tra le due squadre i rossoblù non hanno mai vinto, con otto reti segnate per il team piemontese e solamente due per quello ligure.

In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO TORINO-GENOA

La sfida del ventunesimo turno di Serie A tra Torino e Genoa si giocherà nel tempio granata, Grande Torino, sabato 13 febbraio 2021 alle ore 15.

Torino-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La partita tra Torino e Genoa potrà essere seguita anche in diretta streaming mediante Sky Go sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa ci si potrà affidare a Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Nicola ha out il solo Sanabria, positivo al coronavirus: in attacco giocheranno titolari Zaza e Belotti. Esterni di centrocampo Singo e Ansaldi, con Mandragora confermato regista e Lukic e Rincon interni. Davanti a Sirigu spazio in difesa per Izzo, Nkoulou e Bremer.

Shomurodov è recuperato, ma Pandev e Destro partono in vantaggio nell'attacco di Ballardini. Zappacosta e Czyborra confermati sulle fasce, così come Zajc e Strootman da interni di centrocampo, mentre lo squalificato Badelj sarà rimpiazzato da uno tra Behrami o Rovella.Tra i pali Perin, difeso da Goldaniga (favorito su Masiello che ancora non è al meglio), Radovanovic e Criscito.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Behrami, Strootman, Czyborra; Pandev, Destro.