Il Torino mette le mani sul baby Poveda: col Bologna era allo stadio

Il 19enne Ian Poveda, elemento offensivo del Manchester City, è pronto a legarsi al Torino: arriverebbe al termine della stagione a parametro zero.

Vincente in campo, ancora al palo sul mercato. Ma, forse, ancora per poco. Perché il sta per mettere a segno il primo acquisto di gennaio, anche se per la prossima stagione: si tratta di Ian Poveda, ha 19 anni (ne compirà 20 a febbraio) e si appresta a diventare un nuovo giocatore granata.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Poveda è inglese e gioca nelle giovanili del . Ancora per poco, come detto. Perché, come svela 'Tuttosport', il Torino è pronto a portarlo in . Anzi, in Italia Poveda c'è già: ha trascorso in città gli ultimi giorni e ieri era sulle tribune dell'Olimpico Grande Torino, dove ha assistito alla vittoria per 1-0 sul da parte della squadra di Mazzarri.

Ma perché il Manchester City lascerà andare Poveda, all'occorrenza esterno o trequartista? Per una pura e semplice questione contrattuale. Il contratto del 19enne di chiare origini spagnole va infatti a scadenza al termine della stagione, senza che i suoi agenti abbiano mai trovato un accordo per il rinnovo con il club inglese.

E così, ecco spuntare il Torino. Poveda dovrebbe arrivare soltanto al termine della stagione, da parametro zero, senza dunque che i granata sborsino un solo euro. Mazzarri lo aspetta.