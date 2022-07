Torino-Apollon dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Quarta amichevole precampionato per il Torino che sfida l'Apollon Limassol: tutto sulla gara, le formazioni e dove seguirla in TV e streaming.

Prosegue il precampionato del Torino di Ivan Juric, che affronterà la quarta amichevole della sua preparazione, alla ricerca di altri segnali positivi.

La formazione granata ha vinto per 3-0 contro il Trabzonspor nell'ultimo impegno, maturato grazie alla doppietta di Radonjic e al goal finale di Seck: negli altri match sconfitta con l'Eintracht Francoforte e successo contro Mlada Boleslav.

Dall'altra parte ci sarà l'Apollon Limassol, che nei primi di agosto affronterà i preliminari di Champions League, ma non è ancora noto l'avversario.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili su Torino-Apollon Limassol: dalle formazioni a dove seguirla in TV e streaming.

ORARIO TORINO-APOLLON LIMASSOL

La sfida tra Torino e Apollon Limassol, in programma mercoledì 27 luglio 2022, verrà disputata allo "Sportzentrum" di Seekirchen: il fischio d'inizio è previsto per le ore 18:00.

DOVE VEDERE TORINO-APOLLON LIMASSOL IN TV

Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva per la gara tra Torino e Apollon Limassol.

TORINO-APOLLON LIMASSOL IN DIRETTA STREAMING

Non è prevista copertura in streaming per Torino-Apollon Limassol.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-APOLLON LIMASSOL

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Zima, Aina; Singo, Ricci, Segre, Vojvoda; Lukic; Verdi, Radonjic.