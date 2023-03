Toni Kroos contro la maglia del Real Madrid: "è una m****"

Il centrocampista del Real non apprezza il design scelto per la maglia di quest'anno e si sfoga: "È una polo, non mi piace, è una m****".

Toni Kroos è uno che non ha mai puntato sulla diplomazia, o che ha evitato di dare il suo parere su qualcosa, tanto in campo, quanto fuori.

Il giocatore del Real Madrid, che ha anche un podcast, stavolta se l'è presa con la sua maglia, o meglio, con il kit scelto dal club per questa stagione.

E lo ha fatto senza mezzi termini, come suo solito. A dire di Kroos, il la maglia con il colletto è scomoda, fastidiosa, insomma , non gli piace.

Tutto abbastanza normale, se non fosse che per dirlo, Kroos non ha fatto giri di parole:

" In questa stagione abbiamo anche il colletto, ma una polo non è una maglietta da calcio. Questo va detto a tutti i fabbricanti: è una gran merda. Le magliette con il collo non sono buone, sono scomode e sgradevoli ".

Parere personale di un giocatore che ormai, con anni e anni di carriera ad altissimi livelli sulle spalle, in cui ha vinto praticamente tutto ciò che si poteva vincere, cura ogni minimo dettaglio, per scendere in campo ogni volta nelle condizioni migliori.

Certo, probabilmente alla Casa Blanca club e sponsor tecnico potrebbero non aver preso benissimo questa esternazione. Magari l'anno prossimo chiederanno un parere a lui, prima di scegliere il nuovo kit, chissà.