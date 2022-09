Tonali lancia un secondo pallone in campo mentre l'Inter attacca: è polemica

L'episodio è avvenuto nel finale del Derby di Milano, in occasione dell'occasione di Calhanoglu sventata da Maignan.

Il Derby di Milano non è ancora finito: continua sui social, al bar, ovunque insomma e ha come focus le polemiche post-partita legate anche e soprattutto a un episodio che fa discutere.

Nel finale della sfida tra MIlan e Inter i nerazzurri si sono spinti oltre la metà campo alla ricerca del pari, trovandosi di fronte un super Mike Maignan, come nell'occasione del bel tiro di Hakan Calhanoglu, deviato in angolo dal portiere francese.

Ecco, proprio in quella circostanza è successo qualcosa che ha animato le pagine dei social nelle ultime ore e che ha come protagonista Sandro Tonali.

Il centrocampista rossonero al 77' si trascina la palla oltre la linea del fallo laterale, ma la trattiene con le mani mentre l'Inter provvede alla battuta veloce, con un'altra sfera.

Rimasto lì, e con Calhanoglu in possesso del pallone sulla trequarti, Tonali decide di rilanciare la sfera in campo, creando confusione.

Una scena che non è passata inosservata e che, anzi, ha alimentato il dibattito sui social: al termine dell'azione, poi, Chiffi ha ammonito lo stesso Tonali, ma resta il gesto non proprio corretto del giocatore, in una partita dal clima molto acceso.