Tonali si lega al Milan: è ufficiale il rinnovo fino al 2027

Sandro Tonali e il Milan prolungano il loro matrimonio: è ufficiale il rinnovo del centrocampista classe 2000 fino al 30 giugno 2027.

Grinta, dedizione, passione: il Milan potrà contare ancora sull'apporto alla causa di Sandro Tonali, fresco di rinnovo del contratto con i campioni d'Italia in carica.

Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili del Brescia, ha infatti posto la firma sul nuovo accordo con scadenza il 30 giugno 2027, un anno in più rispetto al precedente contratto siglato a luglio 2021, al momento dell'acquisizione del cartellino a titolo definitivo dalle 'Rondinelle'.

A confermarlo è stato lo stesso club meneghino attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Sandro Tonali fino al 30 giugno 2027.

Sandro, arrivato al Milan nel 2020, è simbolo di determinazione e senso di appartenenza ai colori rossoneri”.

Per Tonali anche un cospicuo aumento dell'ingaggio, premio conquistato a suon di grandi prestazioni sul campo dove si è eretto a pilastro della mediana di Stefano Pioli.

Un epilogo già scritto, complice la forte volontà del ragazzo di rinnovare con la squadra del suo cuore, un plus certamente gradito alla tifoseria nella valutazione generale del suo beniamino che ha commentato il rinnovo al sito ufficiale del club.

"Sono molto felice di questo rinnovo e di essermi legato ancora più a lungo al Milan. Sapete quanto sento i nostri colori sulla pelle. Vi ringrazio per il sostegno che ci state dando. Continuate a darcelo perché insieme possiamo raggiungere grandi obiettivi. Forza Milan!".

Tonali, 22 anni compiuti a maggio, è ormai un titolare inamovibile assieme a Bennacer nel centrocampo rossonero, ruolo potenziato ancor di più dall'addio a parametro zero di Franck Kessié che ha preferito volare in Spagna per sposare il progetto del nuovo Barcellona di Xavi.