Toloi e Pessina infortunati: Mancini convoca Calabria e Dimarco

Il commissario tecnico azzurro ha convocato Calabria e Dimarco in sostituzione di Toloi e Pessina, infortunati, per fasi le finali di Nations League.

L'Italia impegnata nei prossimi giorni nelle fasi finali di Nations League: mercoledì sera la semifinale contro la Spagna, con l'augurio di affrontare la vincente di Belgio-Francia in finale dell'edizione 2020/2021.

Dopo aver sostituito Ciro Immobile, infortunato, con Moise Kean, il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha effettuato altri cambi tra i convocati.

Rafael Toloi, indisponibile per risentimento muscolare (e andato in tribuna per Atalanta-Milan), non ci sarà: al suo posto l'allenatore ha convocato un altro difensore.

Come riportato da 'Sky Sport' si tratta di Davide Calabria, terzino del Milan, autore di un ottimo avvio di stagione con la maglia rossonera.

Già convocato e schierato per gli ultimi impegni dell'Italia, e sceso in campo contro la Lituania lo scorso 8 novembre, in carriera ha raccolto in totale 3 presenze.

Nel corso di Atalanta-Milan, poi, si è fatto male anche Matteo Pessina, uscito in barella: al suo posto Mancini ha chiamato Federico Dimarco, alla prima convocazione in Nazionale maggiore dopo aver ben impressionato con la maglia dell'Inter in questo primo scorcio stagionale.

Al contempo Tonali, in un primo momento indicato per sostituire Pessina, resta agli ordini di Nicolato nel ritiro dell'Under 21, attesa dalle sfide contro Bosnia e Svezia.